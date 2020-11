Helsedirektoratet tilrår nasjonal skjenkestopp ved midnatt

innenriks

«Samlinger av mennesker, kombinert med alkohol, har vist seg å forårsake flere større smittehendelser. Dette bør nå unngås både av hensyn til de enkelte og av hensyn til kapasiteten i landets kommuner», skriv Helsedirektoratet i grunngivinga.

I tilrådingane går dei òg inn for krav om ein negativ koronatest som er under 72 timar gammal når ein kjem til Noreg, og at dei som ikkje kan dokumentere tilhald i Noreg, må ti dagar på karantenehotell eller framvise dokumentasjon på at arbeidsgivar stiller med forskriftsmessig karantenestad. Test må takast innan to dagar etter at ein kjem til landet og på dag seks eller sju.

Helsedirektoratet går dessutan inn for at private arrangement på offentleg stad kan ha maks 20 personar, medan arrangement med faste, men ikkje monterte, sitteplassar kan ha maks 50 personar.

Dei ønskjer å behalde grensa på 200 for arrangement med fastmonterte seter innandørs, og dessutan tre gonger 200 for tilsvarande arrangement utandørs.

Tilrådingane omfattar òg eit nasjonalt råd om maks 10 sosiale kontaktar i veka, digital undervisning på universitet, fagskular og høgskular og råd om å unngå unødvendige reiser innanlands.

Direktoratet går òg inn for tilgjengeavgrensingar for besøkjande på helseinstitusjonar, og dessutan testing av tilsette.

(©NPK)