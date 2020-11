Høgsterett: Vektarar kan ikkje halde igjen passasjerar

innenriks

Høgsterett kunngjorde torsdag at dersom ein innleigd vektar skal halde tilbake ein passasjer, må dette skje i samarbeid med tilsette i transportselskapet. Bussjåføren tel ikkje, melder Rett 24.

Saka vart løfta til Høgsterett etter at ein mann slo ein vekter i ansiktet etter å ha vorte halden igjen av ein innleigd vektar. Han blir no frifunnen for vald mot «særskilt utsett yrkesgruppe», men i staden berre dømt til 5.000 kroner i bot for ordinær kroppskrenking.

Dette fordi slaget blir sett på som ein uforholdsmessig reaksjon mot den rettsstridige haldinga.

«Kroppskrenking var rettnok svar på ei rettsstridig handling og oppfylte dermed vilkåra i lova for å vere gjengjelding av ein provokasjon. Eit slag med open hand mot ansiktet til vektaren var likevel etter meininga til lagmannsretten uforholdsmessig halden opp mot maktbruken til vektaren», står det i dommen.

– Avgjerda vil ha stor betydning for korleis Ruter og andre transportselskap organiserer billettkontrollar, seier forsvarar i saka, Aurora Lindeland Geelmuyden.

Ho seier at avklaringa òg kan ha betydning for fleire allereie kunngjorde dommar.

(©NPK)