Grande meiner politisk dagsorden låg bak kornåker-historia

innenriks

I ei ny bok kjem den nyleg avgåtte Venstre-leiaren inn på den såkalla kornåker-saka frå januar 2018, som eksploderte medan Grande sat i regjeringsforhandlingar med Høgre og Framstegspartiet på Jeløya.

Ho beskriv saka i eitt av kapitla med tittelen «Et stormløp fra ytre høyre», der ho hevdar at publiseringa var motivert av «et sterkt ønske fra ytre høyre om å holde Venstre ute av regjering».

«Du trenger ikke være spesielt konspiratorisk anlagt for å skjønne at når dette dukker opp akkurat under regjeringsforhandlingene, så ligger det en politisk agenda bak», skriv Grande i boka «Oppreist» som blir lansert fredag på Aschehoug.

Vil ikkje omtale sladder

Grande skriv at ho ikkje ønskjer å skrive om sjølve historia, som handlar om intim omgang med ein ung mann i ein kornåker under bryllaupsfesten til Sp-nestleiar Ola Borten Moe i Trøndelag i 2008.

Dette fordi ho meiner denne typen historier ikkje høyrer heime i det offentlege, og at ho ikkje vil «bidra til å legitimere at rykter og sladderhistorier skal behandles som noe annet enn det de er.»

Saka vart først publisert på nettstaden Resett, medan dei etablerte media heldt seg unna i starten. Grande beskriv at rykta på sosiale medium etter kvart vart så heftige at ho valde å gi eit intervju til Aftenposten for å prøve å «parkere de verste anklagene mot meg».

Ho erklærer likevel at intervjuet var ein tabbe, fordi det førte til ei opning for at resten av pressenoreg kunne skrive om saka, noko Grande beskriv som «det verste trøkket jeg har opplevd».

– Ville publisert uansett parti

Redaktør i Resett Helge Lurås seier nettstaden ville publisert saka uavhengig av parti og kjønn.

– Eg registrerer at Trine Skei Grande framleis ikkje reflekterer over kvifor dette vart ei så stor mediesak, skriv han i ein e-post til NTB.

Han meiner hendinga, som skjedde medan ho var stortingsrepresentant, viste at Grande hadde dårleg dømmekraft, og dermed var ho svært relevant då ho var aktuell for å tre inn som statsråd. Lurås meiner historia ville gjere Grande sårbar som statsråd, slik at ho måtte informere statsministeren om den før ho tiltredde.

– Resett pløgde nok litt ny mark i måten vi pressa på i denne saka, men når vi først fekk hol på byllen, kom dei andre media på banen. Det viste tydeleg at dette var ei sak som hadde offentleg interesse, skriv Lurås.

Kritisk til Ola Borten Moe

Grande tek òg eit oppgjer med Sp-nestleiar Ola Borten Moe, som ho skuldar for å ha sparka liv i saka igjen for å avleie merksemda frå ei ubehageleg sak han sjølv hadde fått i fanget: Den såkalla «hyttetur-saken» der tidlegare Sp-leiar Liv Signe Navarsete hadde fått ei grov melding frå nokon på ein hyttetur der han var ein av deltakarane.

Borten Moe skreiv eit langt Facebook-innlegg om saka same dag som Grande skulle halde pressekonferanse i forkant av Venstres landsmøte.

Ola Borten Moe avviser på det sterkaste at Facebook-innlegget var eit forsøk på ein avleiingsmanøver frå Liv Signe Navarsete-saka.

– Det var nødvendig å stå opp for ein i familien som det hadde vorte spreidd usanne og diskrediterande rykte om. Utover det har eg ingen kommentar, seier Borten Moe til NTB.

(©NPK)