FHI: Få unge blir smitta av korona i skulen

innenriks

Tal Folkehelseinstituttet har samla viser at 1.620 unge mellom 13 og 19 år var registrerte som smitta frå koronapandemien starta i mars og fram til 31. oktober. Berre 86 av dei, 5,3 prosent, oppgir at skulen er den mest trulege staden dei har vorte smitta. Flest, 24,8 prosent, oppgir at dei er smitta heime.

Blant dei 2.799 barne- og ungdomsskulane i landet er det sidan mars registrert smittetilfelle på 121 skular, og av dei har 53 vorte registrerte i oktober. For dei 413 vidaregåande skulane i landet har det vore registrert smitte på 49 av dei sidan mars, men av dei igjen er 26 melde inn i oktober.

– Dei fleste skulane hadde framleis få tilfelle i oktober. Vi ser likevel at både talet på skular med tilfelle og skular med fleire enn tre tilfelle aukar. Dette er som forventa når det er meir smitte i samfunnet, seier overlege Margrethe Greve-Isdahl i FHI.

Dei fleste skulane er framleis på gult tiltaksnivå nasjonalt. Resultata frå overvakingsdataa tyder på at dette er tilstrekkeleg for å hindre smitteutbrot på skular når råda blir overhaldne, også for dei eldste elevane, skriv FHI.

(©NPK)