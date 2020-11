FHI: Behov for betydeleg innsats for å avgrense smittespreiinga

innenriks

Rapporten viser til at epidemien har auka betydeleg i veke 43 og 44.

I veke 44 vart det meldt 3.073 tilfelle mot 1.718 i veke 43. Det var 46 sjukehusinnleggingar i veke 44 og 38 innleggingar i veke 43. Det var fem innleggingar på intensivavdeling kvar av dei to vekene. I vekene 43 og 44 var det samla fire dødsfall knytt til covid-19.

Folkehelseinstituttet meiner smittesituasjonen i Noreg no er ustabil. Dei peikar på at vi ser ei byrjande regional oppblussing. Smitten er stor i Oslo-området, men det er òg mange lokale utbrot over heile landet.

– Det er behov for betydeleg innsats for å bremse spreiinga. Vi er bekymra for at den norske epidemien skal følgje same utvikling som i andre europeiske land, nemleg ein dramatisk, akselererande auke over nokre veker. Dette er alvorleg, og vi må handle no, seier direktør i Folkehelseinstituttet, Camilla Stoltenberg.

Risikoen knytt til epidemien blir i risikorapporten no vurdert som høg på lokalt, regionalt og nasjonalt nivå. Vurderinga gjeld for vekene 46–48.

(©NPK)