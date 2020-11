innenriks

Alle reisande frå desse områda som kjem til Noreg frå og med midnatt, natt til laurdag 7. november, blir pålagt ti dagars karantene.

I ei pressemelding opplyser UD at endringane skjer på bakgrunn av Folkehelseinstituttets vekevise vurdering av smittesituasjonen for koronaviruset. Regjeringa vedtek at desse tre områda går frå gult til raudt på smittekartet for Europa.

