Byggenæringens Landsforening fryktar nye innreisereglar vil føre til stans i prosjekt

Nye innreisereglar kan i realiteten bety eit innreiseforbod for mange utanlandske arbeidstakarar, meiner Byggenæringens Landsforening (BNL). Dei fryktar at det kan gå ut over framdrifta på påbyrja byggjeprosjekt.

– Dagens byggjeaktivitet er på inngåtte kontraktar. For dei bedriftene som ikkje kan fylle kontraktsvilkåra sine, vil dette ramme hardt, siger administrerande direktør Jon Sandnes i BNL.

Dei etterlyser no ei kompensasjonsordning for næringa.

– Det vil vere svært viktig at vi får på plass ei kompensasjonsordning for dei bedriftene som ikkje kan oppfylle kontraktane som er inngått med anten private eller offentlege byggherrar, seier Sandnes.

