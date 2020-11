innenriks

– Det er inngripande tiltak som blir delvis basert på politiske vurderingar, påpeikar ho.

Ho understrekar at smitteverntiltak må gå hand i hand med økonomiske tiltak.

Samtidig meiner ho at politiet og andre etatar som får ansvar for å følgje opp tiltaka, også må få ressursane som trengst for å løyse oppgåvene.

(©NPK)