Våt haust på Austlandet skapar flaumproblem

I oktober kom det dobbelt så mykje nedbør på Austlandet som normalt for månaden. Dette har ført til stor vassføring både i Glomma og i mindre elvar som renn til Mjøsa og Øyeren – og med det høg vasstand i begge sjøane, melder varsom.no.

I tillegg har eit problem med ein luke ved Sarpsfossen dam ført til uvanleg høg vasstand i Mjøsa og Øyeren. Under arbeidet med å reparere flaumluka har NVE gitt løyve til at vasstanden skal kunne auke både i Mjøsa og i Øyeren.

Det har vore gult varslingsnivå for både Mjøsa og Øyeren sidan 29. oktober.

Haldenvassdraget

Den uvanlege nedbørsrike oktobermånaden har òg ført til svært stor vassføring og høg vasstand i magasina i Haldenvassdraget.

Vasstanden ved Lierfossen og Lundsfoss, som begge ligg nord i vassdraget, har allereie passert storleiken på flaumen i 2000.

For Haldenvassdraget vart varselet oppgradert til oransje nivå 2. november.

Onsdag innvilga NVE søknaden frå Haldenvassdragets brukseigarforeining om å halde tilbake vatn i alle magasina, slik det òg vart gjort under flaumen i vassdraget i 2000.

Mossevassdraget

Det er òg høg vasstand i Vansjø i Mossevassdraget.

Ifølgje NVE reagerer Vansjø svært tregt på endring i nedbør, og nådde flaumtoppen først onsdag, sjølv om det ikkje har regna sidan måndag morgon.

Det vart varsla flaum på gult nivå for Vansjø tysdag. NVE opplyser at det blir tappa for fullt gjennom både flaumluke og kraftverk i Mossevassdraget.

