Unormalt høg prisvekst på bustader i oktober

innenriks

– Bustadprisane held fram med å stige i oktober, noko som er unormalt for denne tida av året. Viss denne trenden held fram ut året, er sesongmønsteret i den norske bustadmarknaden, med stigane prisar i første halvår og minkande prisar i andre halvår, brote, seier administrerande direktør Henning Lauridsen i Eiendom Norge.

Korrigert for sesongvariasjonar steig bustadprisane med 1,1 prosent i oktober, viser nye tal som Eiendom Norge, Finn og Eiendomsverdi la fram onsdag.

– Sterkare enn dei fleste spådde

– Tiltaka mot koronapandemien i kombinasjon med nullrenta har gjort at etterspurnaden etter bustad i Noreg har vorte mykje sterkare. Dette er synleg både i prisutviklinga, talet på omsetjingar og salstida. Og Noreg er ikkje åleine om ein slik trend. I mange byar og land verda over ser ein den same trenden. Vår eigen heim er ei trygg hamn mot korona, seier Lauridsen.

Totalt har bustadprisane stige med 7,1 prosent det siste året. Oslo har hatt den kraftigaste prisveksten av dei største byane med ein oppgang på 9,5 prosent, medan Stavanger og omland har den svakaste med ein oppgang på 4,2 prosent.

– Slik det ser ut no, vil bustadprisutviklinga i 2020 bli sterkare enn dei fleste spådde både ved inngangen til året og i kjølvatnet av koronapandemien i mars og april, seier Lauridsen.

Auka sal

I oktober vart det selt 10.045 bustader i Noreg, noko som er 9,4 prosent fleire enn i tilsvarande månad i 2019. Så langt i år er det selt 87.493 bustader i Noreg, noko som er 5,5 prosent fleire enn på same tid i 2019.

I snitt tok det i oktober 46 dagar frå ein bustad vart lagt ut for sal til han vart seld. Det er to dagar raskare enn i september. Oslo hadde kortast salstid av dei store byane med 21 dagar, medan det tok lengst tid i Kristiansand med 66 dagar.

Ventar dempa etterspurnad

Leiar for personmarknaden i Nordea Noreg, Randi Marjamaa, seier i ei pressemelding at det at mange no er meir heime kan gjere at fleire ønskjer seg fleire kvadratmeter å boltre seg på.

– Lågt rentenivå gjer at dei fleste av oss har ein god økonomisk situasjon, det er truleg medverkande til at fleire ønskjer å investere i ny bustad, seier ho.

Administrerande direktør i Norges Eiendomsmeglerforbund, Carl O. Geving, trur likevel at etterspurnaden etter bustader vil dempast noko mot slutten av året.

– Dersom gjenopphentinga i norsk økonomi blir bremsa av ei ny smittebølgje, kan det påverke omsetningstakten og prisutviklinga i bustadmarknaden, men erfaringane frå den første smittebølgja tilseier at bustadmarknaden er relativt robust for fall i økonomien, seier Geving.