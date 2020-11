Undersøking: Fleire fryktar å bli smitta

innenriks

I undersøkinga frå Norsk koronamonitor gjort av Opinion har 72.000 nordmenn vorte spurde om dei er bekymra for sjølv å bli koronasmitta, eller at nokon i familien blir smitta.

Dei siste dagane gir 44 prosent opp at dei er bekymra for å bli smitta. Det er 8 prosentpoeng høgare enn for gjennomsnittet under pandemien og høgare enn alle månadstal så langt, ifølgje Opinion.

Vidare svarer 27 prosent at dei ikkje er bekymra, medan 29 prosent svarer «verken eller».

– Bekymringsnivået ligg no langt over mars månad. Gårsdagens måling viste i tillegg ein tendens til at bekymringsnivået kan bli endå høgare denne veka, seier seniorrådgivar Nora Clausen i Opinion i ei pressemelding.

Fleire er bekymra for at nokon i familien skal bli smitta enn for at dei sjølve skal bli det. I undersøkinga gir heile 70 prosent opp at dei er bekymra for dette. Det er 9 prosentpoeng høgare enn gjennomsnittet i pandemien og rekordnivå.

Her svarer 13 prosent at dei ikkje er bekymra og resten svarer «verken eller».

