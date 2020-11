Taxisjåførar og helsepersonell blant dei mest smitteutsette yrka

innenriks

– Helsepersonell hadde flest stadfesta tilfelle per 1.000 yrkesaktive før sommaren, medan arbeidstakarar i serveringsbransjen har hatt flest stadfesta tilfelle per 1.000 yrkesaktive etter sommaren. Taxisjåførar, bussjåførar og trikkeførarar har òg hatt meir smitte enn den generelle befolkninga i yrkesaktiv alder, ifølgje ein nye studie frå Folkehelseinstituttet.

Mellom februar og juli var det 2,3 registrerte koronasmitta per 1.000 personar mellom 20 og 70 år i Noreg. For helsepersonell og sjåførar var denne delen på høvesvis 3,5 til 6,5 tilfelle per 1.000 og 3,4 til 5,5 tilfelle per 1.000.

Mellom juli og november auka smitten noko i Noreg, og vi hadde 2,6 registrerte koronasmitta per 1.000 personar mellom 20 og 70 år.

I denne perioden var tilsette i serveringsbransjen, og dessutan fly- og båtvertar, mest utsette. For desse gruppene vart det registrert 6,2 til 8,9 koronatilfelle per 1.000. Samtidig var smitten blant helsepersonell på linje med resten av befolkninga.

Heile landet

Talet på smittetilfelle i befolkninga har hatt eit hopp i veke 44. Auken gjeld heile landet. Folkehelseinstituttet seier situasjonen er ustabil i fleire kommunar.

122.889 personar vart testa for koronavirus førre veke. Delen positive testar var 2,5 prosent, ein auke frå 1,7 prosent i veka før, viser vekerapporten frå FHI.

Det er auke i alle fylke og i alle aldersgrupper. Det vart registrert 3.073 tilfelle, og det er ein auke på 79 prosent frå veke 43.

Oslo har høgast førekomst med 181 melde tilfelle per 100.000 innbyggjarar følgd av Vestland med 124 tilfelle og Innlandet med 112. Lågast er det i Agder med 26,4 for veke 43 og 44 samla.

Ustabil

Epidemien aukar betydeleg i fleire kommunar, og situasjonen er ustabil, meiner FHI.

– Det er behov for betydeleg innsats for å bremse spreiinga. Det er viktig med kraftigare tiltak i område der det er mykje smittespreiing og der situasjonen er ustabil, skriv dei i rapporten.

Dei ber om målretta tiltak mot grupper og viser til erfaringa frå mars og utviklinga vi ser no i andre land i Europa.

Dei mest vanlege stadene der folk blir smitta, er i private husstandar med 41 prosent tilfelle, på jobb og universitet med 17 prosent av tilfella og 10 prosent på private arrangement.

Det var 4 prosent som vart smitta på utestader, 3 prosent via barnehage og skule, medan ein har ukjende smittestadar for 15 prosent av tilfella.

(©NPK)