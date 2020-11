Strengare smittevernreglar førte til færre bompasseringar i Oslo

innenriks

Totalt registrerte Fjellinjen 33,7 millionar passeringar i dei tre bomringane i og rundt Oslo i oktober. Det er ein nedgang på 3,4 prosent samanlikna med same månad året før, når ein justerer for at det var færre haustferiedagar i oktober i år enn i fjor.

Fjellinjen opplyser at trafikken i oktober jamt over var lågare enn same månad i fjor, men at det vart ekstra synleg då Oslo innførte påbod om heimekontor.

– Då Oslo innførte påbod om heimekontor i slutten av månaden, vart trafikken ytterlegare redusert til eit nivå som ligg cirka 4 prosent under trafikkvolumet på same tid i fjor, seier trafikkanalytikar i Fjellinjen, Stian Strøm Arnesen.

I oktober var elbildelen på heile 25,2 prosent. Same månad i fjor var delen på 22 prosent.

