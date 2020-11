Sp og Frp meiner prislappen for nytt regjeringskvartal er for høg

innenriks

– Kostnaden er for høg, slår Sps parlamentariske leiar Marit Arnstad fast overfor NTB.

I Stortingets spørjetime onsdag vil Sp prøve å stille kommunal- og moderniseringsminister Nikolai Astrup (H) til veggs i saka og har førebudd ei rekkje spørsmål, mellom anna om kvifor regjeringa vel prosjekt med løysingar og ein prislapp som verken Oslo eller distrikta ønskjer.

– Det vi vil vite, er om Høgre er villig til å diskutere ein nedskalering av prosjektet, seier Arnstad.

Ho viser til at i årets statsbudsjett ligg det inne løyvingar over dei neste åra til byggjetrinn 1. Dette er kostnadsrekna til 20 milliardar kroner, ifølgje Arnstad.

– Men Stortinget har ikkje fått noka god oversikt over dei faktiske kostnadene. Stortinget kan ikkje binde seg til eit byggjetrinn til 20 milliardar kroner utan å få vite kva dei ulike delane i prosjektet kostar, seier ho.

Også Frp er skeptisk til pengebruken som regjeringa legg opp til i bygginga av det nye regjeringskvartalet.

– Dobbelt kvadratmeterpris av det eit sjukehus kostar, inkludert utstyr, vitnar om at her blir det planlagt for dyrt, seier Frps Helge André Njåstad til NTB.

Han påpeikar samtidig at dersom Sp hadde fått gjennomslag for forslaget sitt om eigne cellekontor for dei tilsette, ville prislappen vorte endå høgare.

