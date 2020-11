Semje i kraftmeklinga

innenriks

– Det har vore tøffe og krevjande forhandlingar. No er vi først og fremst glade for at vi unngår ein streik som ville ramma entreprenørbedriftene hardt og svekkje beredskapen i samfunnet på eit svært dårleg tidspunkt, seier Ståle Borgersen, direktør for arbeidsliv i Energi Norge, i ei pressemelding.

Det er semje om eit generelt tillegg på 0,50 kroner per time og auka minstelønnssatsar. Alle kronesatsar blir justerte med 5,6 prosent, der ikkje anna er avtalt. Oppgjeret er gjennomført innanfor den økonomiske ramma til det såkalla frontfaget.

– Dette har vore ein veldig tungvint prosess, der fleire av punkta kunne ha vorte løyst under forhandlingane. Vi håpar at Energi Norge i framtida ikkje tvingar oss igjen til å gå til mekling og heller gjer ein innsats for å finne løysingar tidlegare. Det er trass alt det forhandlingar er der for, seier Bjørn Fornes, leiar av EL og IT Forbundets forhandlingsavdeling.

Årets oppgjer var eit hovudoppgjer der det vart forhandla om både lønnstillegg og innhaldet i Energiovereinskomsten, som er tariffavtalen mellom EL og IT Forbundet og Energi Norge.

Oppgjeret gjekk til mekling etter at det vart brot i forhandlingane 16. september.

