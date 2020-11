Oslos skulebyråd med presisering av smittereglar for vidaregåande skular

innenriks

Dei vidaregåande skulane i hovudstaden har no gult nivå, som betyr moderate smitteverntiltak, og ifølgje Aftenposten vurderte kommunen å gå over til raudt, men enda opp med å halde fram på gult nivå.

Skulebyråden sende likevel ut nye presiseringar tysdag til Utdanningsetaten om smitteverntiltak ved vidaregåande skular.

Desse presiseringane inkluderer påbod om heimekontor for dei tilsette når det er praktisk mogleg, at møte mellom tilsette først og fremst skal føregå digitalt og at heimeundervisning skal takast i bruk når smittevernet ikkje kan haldast oppe.

– Vi har grundig vurdert om det er tida for raudt nivå. Dette er ein type vurdering vi pliktar å gjere, seier Thorkildsen.

Å gå inn med raudt nivå betyr ganske omfattande tiltak, og i samråd med helsestyresmaktene har Oslo enda på å halde fram med gult.

– Dette er ein tydeleggjering. Det skal ikkje vere noko tvil om kva som gjeld, seier Thorkildsen.

(©NPK)