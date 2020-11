Oslo Børs hentar seg inn etter å ha falle frå start

innenriks

Etter handel i ein halvtime ligg hovudindeksen på 831,76 poeng, som er ein oppgang på 0,3 prosent.

Rec Silicon er førebels mest omsett og ein av dagens førebelse vinnarar med ein oppgang på 4,4 prosent.

Elles opnar dei største selskapa på børsen stort sett flatt eller noko ned. Blant dei er Norsk Hydro, som fell 2,1 prosent.

Eitt fat nordsjøolje går onsdag morgon for rundt 39,80 dollar, som er rundt 10 cent under det olja vart handla for ved børsslutt tysdag.

Dei viktigaste børsane i Europa fell etter opning onsdag. DAX 30 i Frankfurt hadde etter eit kvarters handel falle med 1,8 prosent, CAC 40 i Paris fell 1 prosent medan FTSE 100 i London førebels fell med 0,6 prosent.

(©NPK)