Mannen som er sikta for knivstikkinga på Elverum, døydde av hovudskadar

Det skriv Innlandet politidistrikt i ei pressemelding onsdag ettermiddag.

Det var ved 14.30-tida fredag at politiet fekk melding om at ei kvinne var knivstukken i Elverum. Etter eit omfattande søk i eit større skogsområde vest for Glomma, fann politiet den antekne gjerningspersonen.

Han hadde truleg klatra opp i eit tre og falle ned på bakken. Det vart sett i verk livreddande førstehjelp på staden, og personen vart frakta til sjukehus. Mannen døydde på veg til sjukehuset.

Ifølgje den førebelse obduksjonsrapporten døydde mannen av store hovudskadar. Den endelege obduksjonsrapporten vil først vere klar om fleire veker.

Mannen er 18 år og kjem frå Oslo. Han er sikta for drapsforsøk.

– Det var nødvendig å ta ut siktinga for å gjere nødvendige undersøkingar, skriv politiet i pressemeldinga.

Politiet skriv òg at mykje tyder på at mannen var psykisk sjuk og at kvinna var eit tilfeldig offer. Ho er no utanfor livsfare og i ferd med å friskne til.

Politiet prøvde òg å finne mannen dagen før knivstikkinga, etter at det kom fleire meldingar om ein psykisk ustabil person i Elverum. Det vart søkt etter mannen i fleire timar, men han vart ikkje funnen.

