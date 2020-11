Fleire avlagde eksamenar ved Universitetet i Oslo

innenriks

Auken gjaldt for alle fakultet, melder Uniforum, som er ei nettavis for Universitetet i Oslo.

Mange frykta at nedstenginga i vår ville føre til høgt fråfall blant studentane, men nye tal viser at det vart avlagt 4 prosent fleire eksamenar i vår enn det vart våren 2019.

Det vart òg gitt færre strykkarakterar enn normalt. I vår var det 1 prosent færre som strauk på eksamen enn det var i same semester i fjor.

I september vart det kjent at 273 personar er tekne i juks på norske høgskular og universitet, ein auke på nesten 50 prosent det siste halve året, skreiv Universitetsavisa.

For UiO har det derimot ikkje vore nokon nemneverdig auke frå året før. Her var talet på innmelde saker rundt fusk/forsøk på fusk 41 saker for perioden april til september, medan det i same periode i fjor var 38.

