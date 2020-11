Bergen: – Norske bedrifter pressar polakkar til å jobbe

innenriks

– Norske bedrifter pressar polakkane til å jobbe, og polske arbeidarar styrer unna smitteverntiltak for å behalde jobben. Det er feil på begge sider, både den polske og den norske, seier Anna Najderek, leiar for Polsk-norsk foreining for utdanning og integrering i Bergen, til Bergensavisen.

Ifølgje Najderek blir polakkar trua med oppseiing frå arbeidsgivarane sine om dei ikkje kjem på jobb – trass karantenereglane. Nokon vel då å gå på jobb og bryte regelverket.

Det polske miljøet har ei gruppe på Facebook der karantenereglar og anna blir diskutert, og det er i denne gruppa desse opplysningane kjem fram. Mellom anna skal det ha vore tilfelle der norske arbeidarar er sende i karantene etter smitte på arbeidsplassen, medan polske kollegaer ikkje blir det.

Byråd for eldre, helse og frivilligheit, Beate Husa (KrF), understrekar i ein e-post til avisa at alle innbyggjarar i Bergen har ansvar for å setje seg inn i reglane som til kvar tid gjeld. Ho skriv at ho forventar at arbeidsgivarane er ansvarsmedvitne.

(©NPK)