Ap sikrar kommunal vindkraft-makt

Arbeidarpartiets stortingsgruppe støttar kravet om at søknader om nye vindkraftverk skal behandlast etter plan- og bygningslova. Dermed er det fleirtal på Stortinget for at kommunane får avgjerdsmakt i desse sakene, skriv Bergens Tidende.

I dag blir vindkraftsaker behandla etter energilova, og dermed er det staten som har siste ord. No skal framtidige vindkraftverk regulerast etter plan- og bygningslova.

– Det kan gi langt betre prosessar i framtida, seier Ruth Grung (Ap), saksordførar for stortingsmeldinga om vindkraft.

Det har vore stor motstand mot bygging av vindkraftverk i fleire kommunar.

Etter det avisa erfarer, går det no òg føre seg forhandlingar mellom regjeringspartia og Frp om eit nytt konsesjonssystem for vindkraft.

