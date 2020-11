617 nye koronasmitta registrert siste døgn

innenriks

Auken på 617 er den nest høgaste under pandemien så langt etter den rekordhøge auken på måndag på 704 smittetilfelle.

Dei siste to dagane er auken på 1.321 melde tilfelle, ifølgje tala frå det nasjonale meldesystemet for smittsame sjukdommar (MSIS).

I gjennomsnitt tek det eitt til to døgn frå eit prøvesvar er klart til det blir registrert i MSIS. Tala kan dermed gi eit misvisande bilete av smittesituasjonen dei siste dagane, sidan det ikkje kjem fram når prøva er teken – berre når den er registrert.

– Auken kjem ikkje berre av fleire som blir testa

Det er så langt testa 1.729.701 personar for covid-19 i Noreg. Assisterande helsedirektør Espen Nakstad sa til Dagbladet tysdag at auken i smittetala ikkje berre kjem av at fleire blir testa.

– Vi ser at det både er aukande smittetal, men også ein stigande del av dei testa som testar positivt. Det betyr at auken ikkje berre kjem av mykje testing, men at det er ein reell auke i samfunnet, seier han.

Tysdag var det registrert 61 innlagde med covid-19 ved norske sjukehus, tre færre enn måndag. Talet på pasientar som får respiratorbehandling er òg tre, som er det same som måndag.

282 personar er så langt døde av covid-19 i Noreg, ifølgje dei førebelse tala.

– Inne i den andre koronabølgja vår

På ein pressekonferanse tysdag slo helseminister Bent Høie (H) fast at Noreg no er inne i den andre koronabølgja si.

– Held denne utviklinga fram, går helsetenesta vår ned i kneståande, slik vi ser skjer i land etter land i Europa. Vi treng alle mann på dekk, sa Høie.

Høie varsla samtidig at regjeringa allereie denne veka kjem med kraftfulle, nye innstrammingar for å slå ned smitten.

