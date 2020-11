38 nye koronasmitta i Drammen

innenriks

For 32 av dei 38 nye tilfella er det kartlagt ein mogleg smitteveg. For fire tilfelle veit ein ikkje kvar smitten stammar frå, medan det framleis blir gjort smittesporing for dei to siste.

Blant dei nye smitta er både elevar og tilsette ved fleire skular, og fleire skuleklassar er derfor sette i karantene.

Dei 216 tilfella den siste veka er ti fleire enn det til saman vart registrert frå mars og fram til sommarferien. Totalt er det påvist 621 tilfelle av covid-19 i kommunen, som innfører ei rekkje skjerpa smitteverntiltak torsdag.

(©NPK)