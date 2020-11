19 nye smittetilfelle ved vidaregåande skular i Tromsø

innenriks

Smittetilfella fordeler seg på to skular. Det er 16 ved Kongsbakken vidaregåande skule og tre ved Tromsdalen vidaregåande skule, opplyste kommuneoverlege Kathrine Kristoffersen på ein pressekonferanse onsdag. Alle elevar ved dei to skulane er i karantene.

Ved Kongsbakken valde kommunen å teste alle dei 700 elevane tysdag for å få kontroll og oversikt.

– No tikkar resultata inn, og det viser seg at det var riktig grep, seier ordførar Gunnar Wilhelmsen.

Krisestab

Wilhelmsen seier at situasjonen i kommunen er særs alvorleg og at dei ser eit urovekkande tal positive prøver.

Alle prøvene er ikkje klare enno, og det blir antyda at talet på smitta kan vekse.

Kommunen har sett krisestab og skal samlast klokka 14. Der vil nye tiltak bli vurderte, opplyser Wilhelmsen.

Hurtigtestar

Det blir jobba med å få testa alle elevar òg ved Tromsdalen vidaregåande skule.

I samråd med Helsedirektoratet er det vedteke å gjennomføre hurtigtestar på elevane og i tillegg gjennomføre vanlege testar. Begge metodane inneber naseprøver.

Det er registrert minst tre andre smittetilfelle det siste døgnet utanfor dei vidaregåande skulane i Tromsø, ein ved Kvaløysletta sjukeheim, ein tilsett ved Ersfjordbotn skule og ein tilsett ved Selnes skule.

– Det kan bety at det er meir smitte i samfunnet enn vi er klar over per no, seier kommuneoverlege Kathrine Kristoffersen.

