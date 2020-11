Tina Bru må svare Stortinget om oljeopning i nord

innenriks

Det er klart etter eit møte i kontroll- og konstitusjonskomiteen tysdag.

– Vi er samde om å sende spørsmål til Olje- og energidepartementet om opninga, seier SVs Freddy André Øvstegård til NTB.

Kjernen i saka er om Stortinget hadde all relevant informasjon då det vart opna for oljeaktivitet i det enorme havområdet i 2013.

Kontroll- og konstitusjonskomiteen skal jobbe vidare med spørsmåla, som vil bli sendt tysdag.

Omstridd rapport

Det er allereie klart at Stortinget ber om formelt å få oversendt ein rapport med verdivurderingar av moglege oljeførekomstar frå 2013. Den mykje omtalte rapporten inngjekk ikkje i Stortingets grunnlag då saka vart behandla.

– Vi skal òg be om dokumenta i korrespondansen i saka, mellom Oljedirektoratet og Olje- og energidepartementet, seier Øvstegård.

Han peikar på at kommunikasjonen som har gått mellom departementet og ned i direktoratet, er eit sentralt element i saka.

– Hittil verkar det som at ein har bede om å få konkrete råd og bestemde konklusjonar, og at ein tok vekk det som eventuelt måtte stride mot, seier SV-politikaren.

Nådde ikkje Stortinget

Det var delelinjeavtalen mellom Noreg og Russland i 2010 som gjorde det mogleg å kartleggje havområdet nord for Finnmark og etter kvart opne det for petroleumsverksemd.

Stor uvisse om lønnsemda i oljeutvinning i nord har vorte eit stadig større tema det siste tiåret.

Stortinget hadde tilgang til éin rapport frå Oljedirektoratet då avgjerda om å opne for oljeleiting vart teken i 2013. Då var det ei raudgrøn regjering som styrte landet, og Ola Borten Moe (Sp) sat som olje- og energiminister.

Men som NRK no har avdekt, fanst det ytterlegare éin rapport, som konkluderte med at oljeleiting i Barentshavet kunne bli eit tapsprosjekt for Noreg. Den fekk altså Stortinget aldri sjå.

– Frå SV ønskjer vi at det skal opprettast ei kontrollsak og arrangerast ei høyring i saka. Det trur eg er den beste måten å få dei svara vi treng på, seier Øvstegård.

