Svak oppgang på Oslo Børs

innenriks

Trass ein aukande oljepris gjennom dagen fall Equinor-kursen med 0,8 prosent. Aksjen var den mest omsette på Oslo Børs med ei omsetning på 538 millionar kroner. Lakseselskapet Mowi var det nest mest omsette selskapet med 273 millionar kroner, men også for denne aksjen sokk prisen med 0,78 prosent då handelen stengde.

Oppgang vart det likevel for DNB (+3,04), Norsk Hydro (+3,37) og for hydrogenselskapet NEL som for andre dag på rad steig med meir enn 3 prosent. Matvaregiganten Orkla fall i verdi med 1,21 prosent.

Oljeprisen steig tysdag ettermiddag med over 1,5 prosent og låg då på 39,85 dollar fatet.

Europeiske børsar gjekk alle i pluss før valet i USA. Både tyske Dax 30 og CAC 40-indeksen i Paris steig begge 2,41 prosent. FTSE i London steig med 2,15 prosent.

(©NPK)