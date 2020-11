Riksrevisjonen: Nav har for dårleg kontroll på attføring

innenriks

I ei ny undersøking har Riksrevisjonen gjennomgått Navs forvaltning av tilskota til arbeidsmarknadstiltak.

Undersøkinga viser mellom anna at Nav ikkje kontrollerer tiltaksbedriftene slik at dei har grunnlag for å etterprøve at tilskota går til formålet og at tiltaksforskrifta blir etterlevd.

– Sterkt kritikkverdig

Derimot hamnar store delar av tilskota i andre delar av bedrifta enn der tiltaksplassane er, viser gjennomgangen.

– Pengane skal ikkje gå til delar av bedriftene som ikkje har med arbeidsmarknadstiltak å gjere. Det er sterkt kritikkverdig at Nav ikkje har god nok kontroll på dette, seier riksrevisor Per-Kristian Foss.

– Kreativiteten til å skape overskot gjennom å arrangere arbeidsmarknadstiltak har til tider vore stor. Det blir sløst med pengar som kunne komme fleire på tiltak til gode, konstaterer han.

Tiltaksbedrifter skal hjelpe menneske med nedsett arbeidsevne tilbake til arbeidslivet. I 2019 betalte Nav 2,84 milliardar kroner i tilskot til i alt 292 bedrifter. Rundt 16.200 personar deltok kvar månad i tiltaka arbeidsførebuande trening (AFT) eller varig tilrettelagt arbeid (VTA).

Flyttar pengar

I forskrifta for førehandsgodkjente tiltaksbedrifter blir det mellom anna stilt krav om at overskot skal komme attføringsverksemda og deltakarane til gode. Det blir òg stilt krav om at attføring eller varig tilrettelagt arbeid skal vere den primære verksemda til tiltaksbedrifta.

For å oppfylle kravet har fleire tiltaksbedrifter omorganiserte til konsern og skilt ut attføringsverksemda i eige aksjeselskap.

Ein gjennomgang av rekneskapane viser likevel at desse får overført mindre i eigenkapital enn dei økonomiske verdiane dei skaper, og som er opptente gjennom tilskota frå Nav. I staden går verdiane til andre delar av konsernet.

– Går tapt

– Konsekvensen av at for låge verdiar blir overført til den nye tiltaksbedrifta, er at middel som i mange år er opptente gjennom attføringsverksemda, kan gå tapt for attføringsarbeidet og deltakarane, heiter det i rapporten.

Riksrevisjonen har likevel ikkje funne dokumentasjon på at middel som er opptente gjennom arbeidsmarknadstiltak, har vorte brukt til å betale utbytte, opplyser Tor Digranes i Riksrevisjonen til NTB.

– Det vi problematiserer, er at overskot blir førte ut av tiltaksaktivitetane, seier han.

