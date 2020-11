Riksrevisjon-kritikk mot staten: Driv skjult skattlegging gjennom høge gebyr

innenriks

Riksrevisjonen har kontrollert om staten følgjer Stortingets føresetnader for gebyrfinansiering av tenester som tinglysing av eigedom, registrering i lausøyreregisteret og teoriprøva for førarkort. Undersøkinga viser at staten krev inn for høge gebyr. I samsvar med regelverket skal mottakaren av ei teneste nemleg ikkje betale meir enn det kostar å produsere og levere ho.

– Gebyr på offentlege tenester skal ikkje vere høgare enn kostnadene. At vi som innbyggjarar betaler 627 millionar kroner meir enn det faktisk kostar å levere tenestene Riksrevisjonen har sjekka, er ein skjult skatt. Det kan ikkje statsforvaltninga påleggje oss, konstaterer riksrevisor Per-Kristian Foss.

Gått føre seg i årevis

Å påleggje brukarane unødvendig høge gebyr er noko som har gått føre seg i fleire år, påpeikar han.

– Den økonomiske kreativiteten her har vore ganske stor. Og det er ikkje eit honnørord i denne samanhengen.

I 2019 hadde 12 departement og 36 verksemder nærare 5,3 milliardar kroner i inntekter frå 80 ulike gebyrordningar. I undersøkinga er sju gebyrordningar under fire departement – Kommunal- og moderniseringsdepartementet, Nærings- og fiskeridepartementet, Samferdselsdepartementet og Justis- og beredskapsdepartementet – granska nærare. Desse stod for 82 prosent av dei totale gebyrinntektene i fjor.

Betydelege avvik

Revisjonen viser mellom anna at fleire av gebyrordningane som er overprisa, ikkje har vorte nedjustert til kostnaden for tenesta fordi det ikkje har vorte funne inndekning i budsjettet for å redusere den skjulte skatten.

– For fire av dei sju gebyrordningane som inngår i undersøkinga, er det betydelege avvik mellom kostnadene for tenestene og gebyrsatsane som er fastsette i forskriftene, heiter det i rapporten.

(©NPK)