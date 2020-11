Norwegian-aksjonær vil ikkje bidra med meir pengar

innenriks

Norwegian taper ifølgje Dagens Næringsliv opp mot 500 millionar kroner i månaden, og er no på jakt etter meir kapital for å hindre at kassa går tom i løpet av få månader.

– Vi prøver å finne ei løysing slik at vi ikkje berre kjem oss gjennom 2021, men også inn mot sommaren 2022, seier finansdirektør Geir Karlsen i Norwegian til avisa.

Leasingselskapet BPC Aviation, som under førre restrukturering i Norwegian gjekk inn som aksjonær, avviser totalt at dei vil bidra økonomisk denne gongen.

– Vi har aldri bidrege med friske pengar til Norwegian, og det vil vi heller aldri gjere, seier Timothy Ross, som leier investoravdelinga i leasingselskapet BOC Aviation, som er Norwegians nest største aksjonær.

Norwegian har ifølgje DN tre val for å unngå ein konkurs, og det er ein ny redningspakke frå staten, at leasingselskapa går inn med midlar eller at såkalla hedgefond kjøper opp selskapet på billegsal for å tene på å selje det vidare når flytrafikken tek av igjen.

Flyanalytikar Mark Manduca i den internasjonale investeringsbanken Citi i London er ikkje i tvil om at Norwegian blir redda.

– Flyselskap er heilt sentrale i infrastrukturen i eit land. Det skaper så mykje turisme og reising som er nøkkelen til økonomisk vekst. Sjølv om dei har SAS, vil ikkje staten la Norwegian gå konkurs. Det er for viktig for landet og distrikta, seier Manduca.

