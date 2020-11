No er bygginga av omstridd E18-strekning utanfor Oslo i gang

innenriks

– Vegen fram mot ny E18 har vore lang og bratt. Eg respekterer og forstår at mange har hatt eit stort engasjement. Men sjølv om fleire hardnakka har insistert på det motsette, er dette eit prosjekt med viktige grøne kvalitetar, seier samferdselsminister Knut Arild Hareide (KrF) i ei pressemelding frå regjeringa.

Han var til stades då bygginga av E18-strekninga mellom Lysaker og Ramstadsletta starta klokka 11 tysdag.

Strekninga har vore omstridd og førte mellom anna til at Miljøpartiet Dei Grøne og SV trekte seg frå fylkesstyret i Viken etter at samarbeidspartnar Ap sikra fleirtal for ein lånegaranti for milliardprosjektet.

Oslos miljø- og samferdselsbyråd, Lan Marie Berg (MDG), omtalte Aps avgjerd som «tidenes miljøsvik i Oslo-regionen».

Samferdselsminister Knut Arild Hareide seier at ny E18 betyr betre miljø, betre trafikkflyt og betre kollektivtransport for svært mange.

– Støy og luftforureining og bussar som står og stampar inn mot Oslo har aldri vore god miljøpolitikk, seier Hareide.

E18-strekninga mellom Lysaker og Ramstadsletta omfattar rundt 4,4 kilometer hovudveg med kollektivfelt og har ei kostnadsramme på 17,4 milliardar kroner. Det er det første av tre byggjetrinn av E18 Vestkorridoren, som går mellom Lysaker i Bærum og Drengsrud i Asker. Det første byggjetrinnet skal etter planen opnast i 2027.

