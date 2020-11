Nakstad: Høge smittetal kjem ikkje berre av meir testing

innenriks

Det siste døgnet er det registrert 704 nye koronasmitta i Noreg. Det er det høgaste talet som er registrert på eitt døgn sidan pandemien starta.

– Tala er veldig bekymringsfulle fordi dei stadfestar den aukande smittetrenden i Noreg, som berre forsterkar seg veke for veke, seier assisterande helsedirektør Espen Rostrup Nakstad til Dagbladet.

Det blir testa langt fleire no enn i starten av pandemien, men Nakstad seier dei høge smittetala vi no ser, ikkje berre kjem av at fleire blir testa.

– Vi ser at det både er aukande smittetal, men også ein stigande del av dei testa som testar positivt. Det betyr at auken ikkje berre kjem av mykje testing, men at det er ein reell auke i samfunnet, seier han.

