NTNU gjer om alle skuleeksamenar til heimeeksamenar

– Tilsette og helsa og tryggleiken til studentar har alltid førsteprioritet. Samtidig har studentane krav på å få gjennomført utdanninga si. Derfor har vi no vedteke å ikkje gjennomføre skriftleg eksamen med tilsyn, seier rektor Anne Borg ved NTNU i ei pressemelding.

Skriftleg eksamen med tilsyn er det som populært blir kalla skuleeksamen.

– Viss eksamen hadde vore i dag, hadde vi sett på det for å vere forsvarleg å gjennomføre som planlagt, men om fire veker er vi redde for at utviklinga vil gjere det vanskeleg, seier Borg.

– Vi har komme dit kor vi heile tida har visst at vi kunne komme: For å sikre at studentane kan få gjennomført eksamen, er vi nøydde til å gjere denne omlegginga, legg ho til.

Eksamensperioden ved NTNU startar dette semesteret 24. november og varer til 19. desember.

