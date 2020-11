Mor dømt til fengsel for mishandling og valdtekt av dei to sønene sine

innenriks

Også faren vart dømd for mishandling av dei to gutane, som var rundt tre og seks år gamle då mishandlinga som er omtalt i tiltalen, starta i byrjinga av 2016.

Øvre Romerike tingrett dømde mora til den strengaste straffa, mellom anna for å ha valdteke sønene, for fleire gonger å ha slått dei og for å ha vist éin av dei ein pornografisk film.

Faren vart òg dømd for vald mot dei to barna. Han skal i hovudsak ha klypt dei. Han var ikkje tiltalt for valdtekt av gutane, og retten sette straffa til fem månaders fengsel.

Mora må samtidig betale 250.000 kroner i oppreisning til dei to sønene, medan faren må betale 50.000 til kvar av dei.

Ingen av dei erkjende seg skuldige etter tiltalen.

Saka vart rulla opp etter at ein tilsett ved barnehagen til gutane melde frå til barnevernet etter å ha høyrt mora true med å slå ein av gutane om han ikkje høyrde etter. Seinare forklarte guten i barnehagen at han vart slått av mor.

Barnevernet melde foreldra til politiet i 2017 etter å ha følgt dei opp tett i eit års tid. I 2018 vart gutane overførte til fosterheim, der dei har budd sidan.

