Høie om koronasituasjonen: Vi er inne i andre bølgje

– Skal vi lykkast med dette ein gong til, er det viktig at kvar enkelt av oss no ser at vi er i ein veldig alvorleg situasjon. Vi er inne i andre bølgje, sa helseminister Bent Høie (H) på pressekonferansen til regjeringa om koronasituasjonen i Noreg tysdag.

Der varsla han at regjeringa allereie denne veka kjem med nye koronainnstrammingar for å avgrense smitte. Han fortalde at dei mellom anna ser på områda der det framleis er mykje smitte.

– Det handlar om samanhengar der vi møter mange menneske, og det er òg knytt til reiseverksemd internasjonalt, spesielt arbeidsreiser frå Europa – der er det ein veldig høg smitterisiko.

Så presiserte statsråden om viktigheita av at alle hjelper til med å avgrense smitten.

– Vi har framleis kontroll, men vi er veldig pressa. Det betyr at dersom ikkje kommunane klarer å halde testing, sporing og isolering oppe som aktivitet, så er det byrjinga på å miste kontrollen.

– Derfor er vi heilt avhengige av alle følgjer dei fire hovudråda: Halde seg heime viss dei er sjuke, vaske hendene, halde god avstand og avgrense talet på menneske ein møter.

