Grande i bok: Asylavtale fekk Siv Jensen til å gråte

Høgre/Frp-regjeringa inngjekk hausten 2013 ein avtale med Venstre og KrF om å sikre at lengeverande asylbarn skulle få bli i Noreg.

Men på nyåret 2014 blussa striden opp igjen. Då handla det om kva som skulle skje med dei familiane som hadde vorte sende ut av landet, før forskrifta tredde i kraft.

«Vi brukte fire måneder på å krangle i avisspaltene, og i april tok tålmodigheten til Erna slutt. Vi måtte forhandle fram enda en avtale, og brukte tre dager. Det siste møtet hadde vært på Statsministerens kontor», skriv Grande i eit utdrag NTB har fått tilgang til.

«Siv var så bekymret for hvordan avtalen ville bli mottatt i Frps stortingsgruppe at hun gråt da vi satte det siste punktumet.»

Siv Jensen ønskjer ikkje å kommentere saka overfor NTB.

– Aldri skjedd før

Den nyleg avgåtte Venstre-leiaren kjem inn på asylforhandlingane i boka si «Oppreist», som blir lansert fredag.

I åra 2013–2017 hadde Høgre/Frp-regjeringa ein samarbeidsavtale med Venstre og KrF. Asylpolitikken var heile tida blant dei vanskelegaste temaa i samarbeidet.

Asylavtalen Grande omtaler, innebar at UDI skulle behandle sakene til dei utsende familiane på nytt. Dersom omsynet til barnas beste tilsa at familiane kunne få opphald, skulle dei hentast tilbake til Noreg.

«Å hente hjem familier som var blitt sendt ut av landet hadde aldri skjedd før, og det var den ultimate ydmykelsen av Ap at vi hadde fått det til,» skriv Grande – som feira med sjampanje.

«Min største feil»

Grande erkjenner i boka at Venstre ikkje var godt nok førebudd på maktposisjonen partiet fekk hausten 2013: Venstre vart «altfor lett ofre for lobbymakta» og «sprikte i alle retninger».

«I ettertid anser jeg det som den største feilen jeg gjorde som partileder. Jeg brukte ikke nok tid på å pense representantene våre inn på de sakene som bidro til å tegne bildet av partiet, og det førte til at vi prioriterte feil eller ikke prioriterte i det hele tatt,» skriv ho.

«Det ble for mange saker å bry seg om, og det skapte et bilde av oss som et parti for litt av hvert, i stedet for en tydelig profil med to eller tre saker vi la all vår tyngde i å kjempe for».

Trine Skei Grande vart i mars innstilt til ein ny periode som Venstre-leiar, men trekte like etter kandidaturet sitt. Guri Melby overtok i haust som partileiar.

«Trine-posen»

Venstre gjekk inn i regjeringa 17. januar 2018 etter ein opprivande, intern prosess. Før den tid var det kvar haust vanskelege budsjettforhandlingar. I spørsmål om grønt skatteskifte og bilavgifter hamna Venstre ofte på kant med Frp.

I forhandlingane om 2014-budsjettet så ei heil ny plastposeavgift dagens lys, ifølgje Grande etter forslag frå Høgre.

«Det var ikke Venstres forslag, vi var mest opptatt av hvilke poster i budsjettet som skulle økes, og overlot til regjeringa å komme med forslag til hvor pengene kunne hentes fra,» skriv ho.

«Men i Frp ble det problemer. Partiet hater avgifter, og da avisoppslagene kom om at folk måtte punge ut med halvannen krone ekstra i butikken, bestemte de seg for at jeg skulle få skylda,» skriv Grande, og viser til at TV 2 omtalte avgifta som Trine-posen.

Avgifta vart seinare droppa «uten store protester. Både Erna og jeg angrer på det i dag,» skriv ho.

