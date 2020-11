Fleire videregåendeelever fullfører når dei får oppfylt førstevalet sitt

innenriks

At elevane kjem inn på førstevalet av linje har aller mest å seie, viser analysen frå Statistisk sentralbyrå.

I alt fullfører 65 prosent av dei som får oppfylt førstevalet sitt til linje, på normert tid.

Fullføringa går ned til 50 prosent på normert tid når elevane får oppfylt andrevalet sitt, og 43 prosent på normert tid når elevane får oppfylt tredjevalet eller lågare. Fullføringa aukar likevel med mellom 14 og 18 prosent når dei får bruke meir enn normert tid.

Samtidig aukar sannsynet for at elevane sluttar undervegs dersom dei ikkje får oppfylt førstevalet sitt.

Likevel har grunnskulepoeng ein langt sterkare samanheng med fullføring enn ønskt utdanningsprogram. Grunnskulepoenga verkar òg inn på om elevane kjem inn på førstevala sine.

Analysen viser òg at ein større del fullfører dersom dei kjem inn på førstevalet av skule.

På yrkesfag har det samtidig mykje å seie for fullføringa at elevane får læreplass i ei bedrift. Dette er langt viktigare for å fullføre på normert tid enn det å komme inn på ønskt utdanningsprogram.

(©NPK)