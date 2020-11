Equinors USA-satsing: Nye milliardtap i 2020

innenriks

Han var først ute til å forklare seg då Stortingets energi- og miljøkomité tysdag heldt open høyring om USA-satsinga.

– Eit samla rekneskapsmessig tap frå 2007 til utgangen av 2019 på 21,5 milliardar dollar, om lag 160 milliardar kroner ut frå valutakurs på dei relevante tidspunkta, er særs alvorleg, sa Reinhardsen.

Så la han til:

– I dei ni første månadene i år har vi cirka 3 milliardar i rekneskapsmessige tap, der nedskrivingar utgjer 2,4 milliardar dollar, som gjer at totalsummen no er 24,5 milliardar dollar.

– Det er openbert at satsinga i USA, og særleg den landbaserte delen, ikkje har gitt dei resultata vi planla for. Langt derifrå. Hovudårsaka er at oljeprisføresetnadene som vart lagt til grunn, ikkje heldt då marknaden kollapsa, sa styreleiaren.

(©NPK)