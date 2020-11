Energi Norge meiner NVE ikkje kan påleggje straumleverandørar å slutte med fastpris

innenriks

Reguleringsstyresmakta for energi (RME) i NVE har pålagt ti straumleverandørar å avvikle avtalane fordi dei meiner at dei ikkje er i tråd med regelverket for fakturering av straum.

– Slike avtalar er etter vår vurderinga i tråd med dei nye reglane i EUs elmarknadsdirektiv, som oppmodar til meir fleksible betalingsordningar, seier næringspolitisk rådgivar Ulf Møller i Energi Norge.

Dei meiner dessutan at RME ikkje har heimel til å regulere avtalane fordi produktet gjeld oppdeling av betalinga og ikkje sjølve faktureringa.

(©NPK)