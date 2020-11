Eirik Jensen varetektsfengsla i fire nye veker

innenriks

Det er klart etter at Eirik Jensen vart framstilt for ny fengsling tysdag.

Jensen vart i Borgarting lagmannsrett 19. juni i år dømt til 21 års fengsel for grov korrupsjon og medverknad til grov narkotikakriminalitet. Dommen er anka til Høgsterett.

I september vart fengslinga av Jensen forlengt med åtte veker. Påtalemakta bad om åtte veker òg denne gongen.

I rettsavgjerda si viser Oslo tingrett til at saka no er send til ankeutvalet i Høgsterett for avgjerd. Tingretten seier at ei avklaring i ankeutvalet kan komme før 2. desember og forlenginga dermed blir sett til fire veker, i tråd med hovudregelen i lova.

Assisterande sjef i Spesialeininga, Guro Glærum Kleppe, som også er aktor i saka mot Eirik Jensen, seier til NTB at dei førebels ikkje har avgjort om dei vil anke.

Jensens advokat, John Christian Elden, har førebels ikkje svart på førespurnaden frå NTB.

(©NPK)