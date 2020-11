Avgiftene har auka med 6,7 milliardar sidan 2013

innenriks

Det viser Finansdepartementets oppsummering av alle endringar i meirverdiavgifta, særavgiftene, tollavgiftene, sektoravgiftene og gebyra.

– Dersom budsjettforslaget frå regjeringa for 2021 blir vedteke, har desse avgiftene og gebyra samla sett auka med 6,7 milliardar 2021-kroner sidan 2013 når alle endringane er fasa inn, skriv departementet i eit brev til Stortinget.

– Ein viktig grunn til auken er at dei miljørelaterte avgiftene er auka om lag 7,4 milliardar kroner i perioden, heiter det.

Tala viser at avgiftene blir foreslåtte auka med fleire hundre millionar kroner frå 2020 til 2021. Det er likevel langt frå sikkert at avgiftsprofilen i budsjettforslaget for 2021 blir vedteken.

Framstegspartiet har nemleg varsla kamp mot avgifter på brus, sjokolade, alkohol og tobakk i forhandlingane seinare i november.

– Ny avgiftsrekord

Høgre-regjeringa har, ved hjelp av Frp, sett ny avgiftsrekord, konstaterer Senterpartiets leiar Trygve Slagsvold Vedum.

– Avgiftene har aldri vore høgare enn under Erna Solberg, seier han til NTB.

– Problemet med høge avgifter er at dei rammar så skeivt. Det er ein kostnad som treffer åleinemora som køyrer ein Nissan, like hardt som advokaten i ein Jaguar, påpeikar Vedum.

Han understrekar at avgiftene må kuttast for å redusere dei sosiale og geografiske forskjellane.

– Høgre-regjeringa med Frp har gjort kvardagen vanskelegare for vanlege folk, samtidig som dei har redusert skattane for dei som har mest. Det er ei utvikling vi må snu.

– Ein pratmakar

Leiaren i finanskomiteen, Mudassar Kapur (H), slår hardt tilbake.

– Vedum veit godt at denne regjeringa har kutta 30 milliardar i dei samla skattane og avgifter sidan 2013. Ein gjennomsnittsfamilie får no behalde 14.100 kroner meir av eigne pengar enn då vi overtok makta, seier han til NTB.

Høgres finanstopp på Stortinget erkjenner samtidig at avgiftene «isolert sett har gått opp».

– Men dette veit Vedum godt at kjem av miljø- og klimarelaterte avgifter. Og dette er det jo brei semje om på Stortinget. For skattebetalarane er det totalen som betyr noko, meiner Kapur.

– Sp har vorte pratmakaren i norsk politikk. Vedum vil nemleg aldri vere i nærleiken av å kunne levere på lovnadene sine. Vedum er avhengig av Støres Arbeiderparti, SV, Raudt og MDG som ønskjer å auke det samla skattetrykket med alt frå 10 til 40 milliardar.

Miljø og klima

Oversikta over endringane sidan 2014 viser at det framfor alt er klima- og miljøgrunngjevne avgifter som har auka. Elavgifta vart auka fleire år på grad frå 2014, men kutta i 2019.

Strid om bilavgifter har ofte ført Venstre og Frp på kollisjonskurs. I 2017 vart vegbruksavgifta på bensin og diesel sett opp, men samtidig vart årsavgifta for personbilar kraftig redusert.

Fleire avgiftsgrep har skapt heftig debatt.

I 2018 vart avgifta på sjokolade- og sukkervarer og alkoholfrie drikkevarer auka med over 2 milliardar kroner. Men året etter vart sjokolade- og sukkeravgifta kutta med 1 milliard, og i 2020-budsjettet vart avgifta på alkoholfrie drikkevarer redusert med 880 millionar.

Regjeringa har òg fått mykje kritikk for å ha auka den såkalla lågmomsen, som mellom anna omfattar meirverdiavgift på tog-, buss-, fly- og ferjeruter, frå 8 til 12 prosent. Grepet har gitt over 1,3 milliardar i auka inntekter.

