Stortinget opnar høyringa om Equinor

innenriks

Det er klart etter at energi- og miljøkomiteen på Stortinget heldt eit møte måndag formiddag for å revurdere saka.

Komiteen har fått sterke reaksjonar etter at det førre veke vart varsla at høyringa ville gå for lukka dører.

– Eg er glad for at vi no kan opne høyringa. Det er det einaste riktige i denne saka, seier saksordførar Espen Barth Eide (Ap).

– Det er svært viktig at Stortingets oversyn over forvaltninga skjer i størst mogleg openheit, og denne saka har openbert offentleg interesse, seier han.

Høyringa blir halden digitalt og byrjar tysdag klokka 12.15.

Enorme tap i USA

Bakteppet er avsløringane i Dagens Næringsliv i vår om at Equinor har tapt enorme summar i USA.

Ein undersøkingsrapport frå PwC har i ettertid vist at det er snakk om eit rekneskapsmessig tap for Equinor på 21,5 milliardar dollar, tilsvarande 161 milliardar kroner, mellom 2007 og 2019.

SVs stortingsrepresentant Lars Haltbrekken meiner det er snakk om ein av dei største industriskandalane i norsk historie.

– Det er klart denne saka har offentleg interesse, seier han.

MDG-leiar Une Bastholm er glad for at høyringa no blir open.

– Her har meir enn 200 milliardar kroner av pengane til fellesskapet forsvunne i svært klimafiendtlege investeringar i USA. Det er naturleg at det blir diskutert for opne dører, seier ho

Opposisjonen i fleirtal

Det var opposisjonen som avgjorde saka. Ap, MDG, Sp og SV har nemleg fleirtal i energi- og miljøkomiteen, sjølv om dei er i mindretal på Stortinget.

Frp, Høgre, KrF og Venstre ønskte i staden å sende saka til kontroll- og konstitusjonskomiteen, men dette vart nedstemt.

– Vi foreslo å sende saka til open høyring i kontroll- og konstitusjonskomiteen fordi det gjennom helga har vorte klart at det ligg an til at denne høyringa blir noko heilt anna enn det energi- og miljøkomiteen eigentleg skal behandle, som er forklaringa til statsråden, forklarer Lene Westgaard-Halle (H).

Den formelle ramma for høyringa er forklaringa om saka som olje- og energiminister Tina Bru (H) heldt i Stortinget 10. juni.

Komitéleiar Ketil Kjenseth (V) seier han aldri har vore med på noko liknande før. Han påpeikar at det ikkje er nokon tradisjon for å halde høyringar i energi- og miljøkomiteen om eigarstyringa til staten.

– Eg håpar det er første og siste gong energi- og miljøkomiteen har denne typen diskusjon, seier han.

Kontrollsak kan følgje

Saka kan likevel lande på bordet til kontroll- og konstitusjonskomiteen seinare.

Det kjem av at Riksrevisjonen no er i gang med ei gransking av handlingane til staten som eigar i Equinor. Rapporten frå Riksrevisjonen er venta i desember og kan bli gjenstand for ei kontrollsak i etterkant.

Kontroll- og konstitusjonskomiteen vurderer i tillegg å følgje opp avsløringar som Stavanger Aftenblad og E24 har komme med om Equinors verksemd i Angola.