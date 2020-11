Opedal med eigen plan på første dag på jobb som Equinors konsernsjef

innenriks

Før opplegget hos Equinor på Forus i Stavanger stilte påtroppande konsernsjef Anders Opedal til intervju hos NRK. Selskapet hadde då, neppe tilfeldig, sleppt ei pressemelding der selskapet kunngjorde at Equinor vil bli klimanøytralt innan 2050. Det fekk han umiddelbart spørsmål om å forklare seg nærare om.

– Det betyr at vi skal fjerne like mykje utslepp i 2050 som produkta våre slepp ut når dei er i bruk. Det skal vi gjere ved at vi skal halde fram med å jobbe med å redusere eigne utslepp, og så skal vi akselerere veksten innan fornybar energi, spesielt innan offshore vind, seier Opedal.

Former sin eigen strategi

Det var på førehand venta at Opedal vil forme si eiga leiing når han overtek etter Eldar Sætre, som har leidd olje- og gassgiganten i seks år. I tillegg til Sætre går fleire sentrale personar i leiinga av eller over i nye stillingar.

– No kjem det ein ny konsernsjef som må ha ein ny, lang horisont på den strategien han jobbar med og det teamet han skal setje saman, sa Reidar Gjærum til E24 førre veke. Då vart det kjent at han etter nesten 16 år går frå stillinga som kommunikasjonsdirektør og over i rolla som seniorrådgivar for den nye konsernsjefen.

Første ingeniør

Opedal blir den første ingeniøren som har leidd Equinor. Han har utdanning frå NTH og seinare leiarutdanning, ein MBA frå Heriot-watt i Edinburgh. Han meiner Equinor har dei rette folka som skal til for å føre selskapet over i ei grøn framtid.

– Det er jo olje- og gasskompetansen vår som har gjort at vi har vorte leiande innanfor flytande havvind og har klart å ha den satsinga vi har hatt, seier Opedal.

Han trekkjer òg fram kompetansen på CO2-lagring og hydrogen som energikjelde.

– Men så må vi jo òg lære oss nye ting i åra framover, sjølvsagt.

På Forus i Stavanger måndag overlét Sætre kontoret til konsernsjefen til Opedal.

Sjef i ei anna tid

Opedal seier til NRK at han håpar ungdommen i framtida vil søkje seg til Equinor fordi dei er eit selskap som bidreg til det grøne skiftet, eit selskap som jobbar digitalt og jobbar på ein moderne måte og leverer energi på fleire måtar, inkludert olje og gass, fornybar og hydrogen.

I eit portrettintervju med DN Magasinet plasserte han seg sjølv slik i eit historisk perspektiv:

– Eg er konsernsjef i ei anna tid enn tidleg på 70-talet, Arve Johnsens tid. Vi må jobbe annleis. Energien vi skal jobbe med, vil vere annleis. Men vi skal ikkje slutte med olje og gass. Vi skal bruke det vi kan for å bidra til å løyse utfordringane i verda. Og samtidig drifte selskapet til beste for dei som er eigarar.

Fakta om Anders Opedal

* Norsk næringslivsleiar, fødd 4. mai 1968.

* Frå Sauda i Rogaland.

* Utdanna ingeniør med mastergrad frå NTNU og mastergrad i bedriftsleiing frå Heriot-Watt-universitetet i Edinburgh.

* Sivil status: Gift, tre barn

* Jobba som ingeniør i Schlumberger og Baker Hughes Inteq frå 1992 til 1997.

* Starta som petroleumsingeniør og sektorleiar i Statoil i 1997. Har seinare hatt ei rekkje leiarstillingar i konsernet.

* Kjem frå stillinga som konserndirektør for teknologi, prosjekt og boring i Equinor.

* Tok over som konsernsjef i Equinor etter Eldar Sætre 2. november 2020.

