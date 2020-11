Elleve personar mista livet i trafikken i oktober

innenriks

Så langt i år har 81 personar mista livet i trafikken, medan 86 personar mista livet i same periode i 2019.

I oktober mista tre kvinner og åtte menn livet i trafikken. Samla sett har 13 kvinner og 68 menn omkomme i trafikken så langt i år.

Fem av dei omkomne var bilførarar, tre var fotgjengarar, to bilpassasjerar og ein motorsyklist.

To personar mista livet i Viken, Trøndelag og Møre og Romsdal, medan ein har mista livet i Oslo, Vestfold og Telemark, Innlandet, Vestland og Troms og Finnmark.

I år har det vore ein nedgang i talet på omkomne bilførarar og bilpassasjerar, medan det blant motorsyklistar har vore ein auke på 25 prosent.

– Sikrare bilar er ei av årsakene til den generelle nedgangen over tid, men motorsyklistane har ikkje hatt den same positive utviklinga, dessverre. Det er langt mindre tryggingsutstyr på ein motorsykkel enn i ein bil, men det er viktig at ein bruker hjelmen riktig, er godt kledde og ikkje minst tilpassar farten før og i sving, seier direktør Jan Johansen i Trygg Trafikk.

