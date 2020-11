Børsen opna veka med solid oppgang

innenriks

Equinor bidrog måndag til å dra hovudindeksen oppover. Overgangen til ny konsernsjef med Anders Opedal og auka oljepris førte til medvind for aksjekursen som la på seg heile 3,46 prosent.

Sterk utvikling var det òg for DNB, som steig 2,29 prosent, og for oppdrettskjempa Mowi, som gjekk fram 2,36 prosent. Etter solid smell førre veke var hydrogenselskapet Nel det nest mest omsette selskapet på børsen måndag med omsetning på over 223 millionar og ein kursoppgang på 0,66 prosent.

Også for Telenor (+1,36), Yara (+2.05) og Aker BP (+5) var det høg omsetning.

Oljeprisen steig måndag og vart ved 18-tida omsett for 38,4 dollar.

Børsane i Europa gjekk fram måndag. I Tyske DAX 30 la på seg 2,01 prosent og i Paris gjekk CAC 40 opp 2,11 prosent. Britiske FTSE 100 gjekk opp med 1,39 prosent.

