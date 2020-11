Anne Hafstad blir ny ansvarleg redaktør i Sykepleien

innenriks

– Jobben som ansvarleg redaktør i Sykepleien femnar praktisk talt alt eg har drive med i heile yrkeslivet mitt. Helsefag, journalistikk, helsepolitikk og leiing. Dette kjennest som å komme heim. Eg byrja yrkeslivet mitt som sjukepleiar, og no er ringen slutta. At eg skulle få denne moglegheita i ein alder av 62 år er ikkje gitt. All honnør til Sjukepleiarforbundet for det, seier Anne Hafstad.

Hafstad har tidlegare jobba for mellom anna Aftenposten og Dagens Medisin, og ho kjem no frå stillinga som kommunikasjonsdirektør i Bufdir (Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet). Ho har to gonger vorte tildelt Skup-prisen for undersøkjande journalistikk.

– Vi er glade og stolte over å ha sikra oss ein av dei fremste medieprofila i landet til å leie Tidsskriftet Sykepleien, seier forbundsleiar Lill Sverresdatter Larsen i Sjukepleiarforbundet (NSF).

Bladet er redaksjonelt uavhengig av forbundet og blir drive etter Redaktørplakaten, men er eigd av NSF.

