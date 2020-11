innenriks

Det viser oppdaterte smittetal frå Oslo kommune.

I alt er det no registrert 1.146 nye smittetilfelle i Oslo dei siste 14 dagane.

Stovner er bydelen som har flest registrerte smitta i forhold til innbyggjartalet. Der er det registrert 288,1 nye smitta per 100.000 innbyggjarar dei siste to vekene. Deretter kjem bydel Søndre Nordstrand med 258,5 smitta per 100.000.

