Elsykkel og sykkelbruk vil auke kraftig i vinter

innenriks

I perioden juni til september svarte 1.910 elsyklistar på undersøkinga Elsyklisten, ei årleg undersøking frå Norsk Elbilforening. 29 prosent av elsyklistane svarte då at dei hadde sykla meir i 2020 på grunn av restriksjonane i samband med covid-19.

Sidan det har smittetala i Noreg skote i vêret gjennom heile oktober, og det har vorte innført tiltak som munnbind på offentleg transport, og heimekontor der det har vore praktisk mogleg.

– Korona har kanskje tvinga folk til å ta andre transportval i kvardagen. Ein del har nok teke meir i bruk den elsykkelen dei allereie har, men det er mange som har kjøpt ny elsykkel i år, seier seniorrådgivar Hulda Tronstad i Norsk elbilforeining til NTB.

– Elsykkelen har vorte eit naturleg transportval, kanskje litt hjelpt av korona, seier ho.

Mange kommunar har kampanjar for å få folk til å sykle meir på vinteren. Både Asker og Drammen har lansert piggdekkordning dei siste vekene, medan Oslo kommune måtte stengje tilskotsordninga for piggdekk til sykkel etter at det strøymde på med søknader. Den øvre ramma på 5.000 søknader var nådd på under éi veke.

Heilårssyssel

I undersøkinga kjem det fram at elsykling har vorte ein heilårssyssel for mange: 44 prosent seier dei bruker elsykkelen heile året. Dette er skyhøgt samanlikna med andre undersøkingar om sykkel.

– At nærare halvparten av elsyklistane bruker sykkelen om vinteren, er kraftige tal, då dei aller fleste andre syklistane set sykkelen i garasjen i oktober. Derfor vil elsykkelen over tid endre trafikkbiletet også på vinteren, meiner Trondstad.

Svært mange av dei som har elsykkel, er nybyrjarar og har kjøpt han dei siste tre åra. 48 prosent har prøvd elsykkel for første gong dei tre siste åra, og 35 prosent i undersøkinga har kjøpt ny elsykkel i år.

– Konklusjonen min er at elsykling gir så mykje glede at folk rett og slett ikkje klarer å setje han frå seg, sjølv med kulde, mørkje og snø, seier ho.

Dei to fordelane brukarane nemner hyppigast med elsykkelen, er at han gir dei betre helse, og at dei synest det er morosamt å bruke han.

Lang ventetid

Hos Bike Fixx AS opplyser dagleg Leiar Per Christian Grenan-Grimstad at dei framleis har eit heilt unormalt høgt tilsig av nye kundar.

– Det er heilt klart at koronaen gjer at fleire tek fram den gamle sykkelen for å bruke han, og at fleire kjøper seg elsykkel eller hybrid, alle med det målet for auge å bruke dei heile året. Vi vil ha fleire piggdekkskifte i år enn nokosinne på alle filialane våre, seier han.

Verkstadsbutikken har i heile sesongen slite med å halde 48-timarsløftet om å levere ferdig fiksa sykkel.

– Vi har hatt opptil éin–to vekers ventetid på service og reparasjon, seier Grenan-Grimstad, men meiner dei er dei kjappaste i bransjen.

Fulle elsykkelkurs

Syklistforeningen opplyser at dei opplever stor interesse for elsykling. Sjølv om 63 prosent seier dei bruker elsykkelen til og frå jobb, trur dei ikkje det blir mindre bruk med meir heimekontor.

– Dette handlar ikkje berre om å erstatte jobbreisa kollektivt eller køsitting i bil. No som det blir meir heimekontor, blir det òg meir sykling fordi det er ein god måte å unngå brakkesjuka på. Det er stor gevinst i å komme seg ut i frisk luft og få rørt på seg samtidig. Veldig mange seier dei verdset akkurat den kombinasjonen, når det blir mykje stillesitting og heimearbeid, seier Roar Løkken.

Heile 65 prosent seier dei bruker elsykkelen til innkjøp og ærend på fritida, medan 58 prosent bruker han til trening og mosjon.

Løkken seier elsykkelen har vorte spesielt populær blant dei over 55 år.

– I haust har vi gjennomført nettbaserte elsykkelkurs som det har vore stor interesse for. Og gjennom hausten har vi eit titals nye gratis elsykkelkurs for eldre på gang. Dei kursa må vi no arrangere digitalt på grunn av koronasituasjonen, seier Løkken.

Todagarskursa var tidlegare for Oslo-folk. Dei nye digitale kursa er retta mot heile landet og er for alle i denne aldersgruppa.

(©NPK)