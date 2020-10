Utanriksministeren mistar statssekretær

innenriks

Ingen ny statssekretær er sett inn for å erstatte Marianne Hagen (H) i UD.

Dermed står utanriksminister Ine Eriksen Søreide (H) igjen med to statssekretærar under seg: Audun Halvorsen (H) og Marte Ziolkowski (H). Sistnemnde vikarierer for Jens Frølich Holte (H) fram til 20. januar 2021.

Samtidig blir Lars Andreas Lunde (H) utnemnt som ny statssekretær. Han blir splitta mellom to departement og skal jobbe 50 prosent for næringsminister Iselin Nybø (V) og 50 prosent for olje- og energiminister Tina Bru (H).

Ingvild Ofte Arntsen (KrF) gir seg som statssekretær for samferdselsminister Knut Arild Hareide (KrF) og blir i staden statssekretær i 50 prosent for barne- og familieminister Kjell Ingolf Ropstad (KrF) og 50 prosent for landbruks- og matminister Olaug Bollestad (KrF).

Anders Tyvand (KrF) går inn som ny statssekretær for Hareide.

