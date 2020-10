innenriks

Det melder VG.

Advokaten til brørne, Nicolai V. Skjerdal, skriv i ei pressemelding at Fend advokatfirma har teke ut erstatningssøksmål mot Tolga kommune og staten ved Justis- og beredskapsdepartementet på vegner av brørne. Brørne vart registrerte med psykisk utviklingshemming utan at dei hadde diagnosen, og vart sett under verjemål mot sin vilje.

Brørne krev inntil 500.000 kroner kvar frå kommunen, og inntil ein million kvar frå staten.

(©NPK)