To år utan løysing i Lørenskog-saka

28. april 2020 vart Tom Hagen arrestert og sikta for å ha drepe kona Anne-Elisabeth Hagen eller for å ha medverka til det. Etter å ha etterforska den påståtte kidnappinga av den 68-årige kvinna i halvtanna år, meinte politiet det må vere ektemannen som står bak.

Etter ti dagar i varetekt vart Hagen 8. mai lauslaten av Eidsivating lagmannsrett, som kom til at det ikkje var skilleg grunn til å mistenkje han for drap. Høgsterett avviste anken frå politiet. Sidan har Hagen vore ein fri mann.

Bygningsingeniøren, gründeren og trebarnsfaren Tom Hagen (70) er god for om lag 1,9 milliardar kroner. Formuen har han bygd opp på eigedomsutvikling og gjennom ein større eigardel i straumselskapet Elkraft.

Monero og hettemann

Laurdag 31. oktober er det to år sidan Anne-Elisabeth Hagen forsvann frå einebustaden til paret i Sloraveien på Lørenskog. Det som starta som ei heilt spesiell historie om kidnapping og om løysepengar i den lite kjende kryptovalutaen monero, ser i dag mest av alt ut som ei drapsetterforsking i stampe.

Seinast førre veke vart ein mann i 60-åra, den såkalla hettemannen, sjekka ut av saka etter at politiet hadde prøvd å få tak i han sidan i sommar. Eit skosoleavtrykk politiet gjekk ut med i slutten av august i fjor, har ikkje gitt noko gjennombrot i saka. Heller ikkje noko ved eit fem siders utpressingsbrev som låg igjen i huset, har leidd politiet til noko gjennombrot.

Tom Hagen avviser heile siktinga og seier han ikkje har noko med saka å gjere.

Nektar avhøyr

Etter at familien 15. juni lova ut ein dusør på 10 millionar kroner for opplysningar som fører til at kvinna blir funnen, kom det inn over 100 tips. Tom Hagen skal, ifølgje forsvararen, advokat Svein Holden, også ha prøvd å opprette kontakt med utpressarane gjennom ei bitcoin-melding.

Etter at Hagen vart sett fri, har han på råd frå Holden nekta å la seg avhøyre vidare. Til Dagbladet tysdag seier politiinspektør Agnes Beate Hemiø at etterforskarane har eit ønske om å avhøyre Hagen, men at han har rett til å nekte.

Etter at han vart sett fri, tok politiet beslag i huset til Hagen i Sloravegen og seinare også hytta hans på Kvitfjell for å gjere tekniske undersøkingar, men desse beslaga er seinare oppheva, dei òg.

Ein mann i 30-åra med relasjon til Hagen vart arrestert 7. mai. Mannen vart sikta for drap eller medverknad til drap og har, ifølgje politiet, IT- og kryptovalutakompetanse. To dagar seinare vart likevel mannen lauslaten etter avhøyr, og siktinga mot han endra til medverknad til grov fridomskrenking av Anne-Elisabeth Hagen.

